Нет состава преступления. Дело в отношении Улукбека Омурзакова прекращено

ГКНБ прекратил уголовное дело в отношении сотрудника прокуратуры Ошской области Улукбека Омурзакова. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что следствие не нашло состава преступления в действиях сотрудника надзорного органа.

«Дело в отношении других фигурантов сейчас находится в Генпрокуратуре. Надзорный орган должен решить, в какой суд направить материалы для разбирательства. Известно, что ГКНБ также ведет досудебное производство по факту незаконной разработки угольного месторождения Жолчырак. По предварительным данным, карьер разрабатывали без соответствующей лицензии», — сообщили редакции.

В ноябре 2020 года в Оше задержали старшего прокурора отдела прокуратуры Ошской области Улукбека Омурзакова. Его подозревают в возможной организации рейдерского захвата угольного месторождения.

Ранее в ходе встречи с Садыром Жапаровым местный житель озвучил информацию, что клан семьи Омурзаковых захватил всю южную столицу. По данному факту АКС ГКНБ начала расследование.

Улукбек Омурзаков является родным братом замминистра внутренних дел Суйунбека Омурзакова. В январе 2021-го Улукбека Омурзакова отпустили под подписку о невыезде.