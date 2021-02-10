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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Дело Улукбека Омурзакова. Кто погасил ущерб государству, рассказала адвокат

По делу о рейдерском захвате угольного месторождения «Жолчырак» сотрудник прокуратуры Ошской области Улукбек Омурзаков ущерб не возмещал. Об этом 24.kg сообщила адвокат Назгуль Суйунбаева.

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По ее словам, 20 миллионов сомов ущерба возместил другой фигурант — разработчик месторождения Шермат Кутман уулу.

«У всех обвиняемых по этому делу одинаковое положение, но отпустили только Улукбека Омурзакова. Непонятно, почему не освобождают других фигурантов. АКС ГКНБ распространила информацию о том, что ущерб возмещен Улукбеком Омурзаковым, и он якобы заключил сделку со следствием. Это не так. Сейчас в СИЗО содержатся Ильяз Жалибаев, который является лишь родственником Шермата Кутман уулу, и начальник охранного агентства «Мухаммед Умар» Бакыт Макамбаев», — сказала Назгуль Суйунбаева.

В ноябре 2020 года в Оше задержали старшего прокурора отдела прокуратуры Ошской области Улукбека Омурзакова. Его подозревают в возможной организации рейдерского захвата угольного месторождения.

Ранее в ходе встречи с и. о. президента местный житель озвучил информацию, что клан семьи Омурзаковых захватил всю южную столицу. По данному факту АКС ГКНБ начала расследование.

Улукбек Омурзаков является родным братом замминистра внутренних дел Суйунбека Омурзакова. В январе 2021-го Улукбека Омурзакова отпустили под подписку о невыезде.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182913/
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