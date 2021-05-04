Убийство Айзады. В ГУВД прокомментировали заявление адвоката об изнасиловании

В ГУВД прокомментировали заявление адвоката об изнасиловании Айзады Канатбековой.

По данным пресс-службы ведомства, для раскрытия этого преступления приказом начальника ГУВД столицы создана следственно-оперативная группа, куда вошли наиболее опытные следователи и оперативники.

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«Назначены 27 необходимых по делу экспертиз, по которым получены результаты, и все приобщено к материалам досудебного производства», — уточнили в ГУВД.

Отмечается, что также проведены установочные мероприятия по свидетелям и очевидцам, допрошены десятки лиц. «С каждым подозреваемым осуществлены специальные следственные действия и воспроизведение с выездом на места преступлений. Следствием проведено тщательное, всестороннее и объективное расследование, также собрано достаточно доказательств и материалов для окончания расследования», — говорится в сообщении.

Дело находится на рассмотрении в Первомайском районном суде Бишкека.

«Ранее адвокат Нурбек Токтакунов критиковал следствие, что милиция ничего не сделала и медленно расследует. Сегодня он заявил, что слишком быстро. Вместе с тем при расследовании всегда соблюдается тайна следствия в соответствии с законодательством КР. В связи с чем многие моменты по досудебному производству и работа следователей не могут быть открыто показаны и опубликованы», — заявили в ГУВД.

В ведомстве также подчеркнули, что управлением ГКНБ в отношении отдельных сотрудников милиции ведется расследование в рамках досудебного производства по статье 331 «Халатность» УК КР.

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Расследуемое досудебное производство по статье 175 «Похищение лица с целью вступления в брак» переквалифицировано на статью 170 «Похищение человека» УК КР.

Отметим, по этому делу проходят четверо подозреваемых, которые сейчас находятся под стражей.

В милиции также напомнили, что основному подозреваемому Замирбеку Тенизбаеву было вручено заочно уведомление о подозрении в совершении преступления по статьям 170 «Похищение человека» и 130 «Убийство» УК КР. Однако в связи со смертью подозреваемого досудебное производство прекращено.

Напомним, Айзаду Канатбекову похитили 5 апреля. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях. Спустя два дня ее и похитителя нашли мертвыми. Эта история потрясла кыргызстанцев. Они возмущены тем, что из трагедии Бурулай в МВД не сделали никаких выводов.

Все подозреваемые, участвующие в похищении девушки, задержаны.