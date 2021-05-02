Танки и горящие дома. Рисунки детей, эвакуированных из Баткенского района

С эвакуированными детьми из Баткенского района помогают заниматься волонтеры. Об этом сообщила директор ОФ «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова.

По ее словам, детей отвлекают от напряженной ситуации.

«С ними рисуют, играют, ведут список потребностей, закупают необходимые вещи. Одним из любимых занятий у ребят является рисование», — написала Назгуль Турдубекова.

Отметим, что практически все детские рисунки связаны с неспокойной обстановкой на границе. Они рисуют горящие дома, обстрел зданий и военную технику.

Напомним, последний конфликт на границе произошел 28 апреля.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации. Однако местами стрельба периодически возобновлялась. Вчера стороны предприняли вторую попытку договориться мирно и заявили о прекращении огня.

За медицинской помощью обратились 178 пострадавших, 34 человека погибли, среди них ребенок. Более 33 тысяч людей эвакуированы из зоны конфликта.

Сегодня в Кыргызстане объявлен день траура.