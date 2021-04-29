Инцидент на границе. В Бишкеке проходит митинг в поддержку баткенцев

В Бишкеке около Дома правительства проходит митинг по вопросу делимитации и демаркации границ.

На акции протеста выражают озабоченность в связи с инцидентом, произошедшим на кыргызско-таджикском участке границы в Баткенской области.

Митингующие выдвинули требования, среди которых увеличение числа военнослужащих Погранслужбы ГКНБ в Баткенской области. Протестующие также требуют передислокации танков, расположенных в войсковой части города Балыкчи в Баткенскую область.

Помимо этого, митингующие хотят, чтобы посол Кыргызстана в Таджикистане Жаныш Рустенбеков прибыл в Бишкек для консультаций.

На митинг прибыли женщины, назвавшие себя родственниками жителей села Кок-Таш, пострадавших во время событий. Однако организаторы не дали им слова.

Напомним, очередной инцидент начался 28 апреля после того, как таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Местные жители потребовали снять оборудование. После словесной перепалки стороны начали закидывать друг друга камнями.

30-летний житель села Кок-Таш Баткенского района получил огнестрельное ранение в правый глаз. Его состояние оценивается как тяжелое. Всего за медицинской помощью обратились четверо пострадавших.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

17 апреля тут тоже произошел мелкий конфликт. Сельчане решили провести очистительные работы, но жители села Ходжаи Ало пришли к водозабору и потребовали остановить их, так как, по их мнению, они должны проводиться совместно. Местные власти Баткена решили приостановить работу.