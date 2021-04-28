Как не умереть на работе? Нарушений трудового законодательства стало больше

Несчастный случай на стройке в Бишкеке обернулся для 18-летнего парня серьезными проблемами. Переломы, операции, долгое восстановление. Ему повезло, что остался жив — в 2020 году в Кыргызстане зарегистрировали 31 смертельный случай на производстве.

Почему не соблюдается техника безопасности на рабочем месте, а недобросовестные работодатели остаются практически безнаказанными? Об этом 24.kg рассказал главный инспектор отдела охраны труда и трудовых отношений Министерства здравоохранения и социального развития Тимур Текебаев.

Фото из архива Тимура Текебаева

— Тимур Туратбекович, расскажите, сколько несчастных случаев вы ежегодно фиксируете?

— В 2020 году произошло 56 несчастных случаев, в том числе 31 со смертельным исходом. К счастью, в последнее время этот показатель уменьшается. В 2015-м, для сравнения, только смертей было около 80, еще несколько десятков пострадавших отделались различными травмами.

— По чьей вине это происходит?

— В основном это происходит на предприятиях с особо опасными участками (строительство, горнодобывающая отрасль, промышленная). Мы расследуем каждый случай, выясняем причины и обстоятельства. Большинство случаев происходит по вине работодателя, но и сами работники должны быть предельно осторожны.

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Все действующие нормы и правила со времен Советского Союза прописаны кровью. Кыргызстан ратифицировал более 30 конвенций Международной организации труда, обновил Трудовой кодекс. Согласно законодательству каждый работник имеет право на безопасное рабочее место, начиная от отдыха, заканчивая вознаграждением за честный труд. Очень важно, чтобы работодатели соблюдали все нормы.

Они должны сами понимать: насколько ты создашь условия своим сотрудникам, настолько выше будет производительность труда.

Имея достойный заработок, соцпакет и другие гарантии, работники мотивированы выкладываться на все 100 процентов.

— С какими проблемами к вам обращаются граждане?

— В основном жалуются на невыплату зарплаты, незаконное увольнение, применение дисциплинарных взысканий, незаключение трудовых договоров, невыплату по больничным листам, пособиям по беременности и родам, выходным пособиям при сокращениях, невыдачу трудовых книжек и другое.

Ежегодно поступает более тысячи заявлений.

— Чем вы можете им помочь?

— Мы являемся досудебным органом, по фактам, указанным в заявлениях граждан, проводим проверки и в случае их подтверждения принимаем меры.

В 2020 году добились выплаты более 10 миллионов сомов в виде компенсаций за травматизм на производстве (в 2015-м, для сравнения, 66 миллионов сомов), более 3,5 миллиона сомов выплачено по задержке зарплат.

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Ведем контроль и надзор по соблюдению трудового законодательства и охраны труда, проводим плановые и внеплановые проверки, прием граждан, рассмотрение заявлений, расследование несчастных случаев на производстве.

Количество проверок ежегодно сокращается, в 2019-м осуществили 767 проверок, в 2020-м — 722. Это очень мало. Одна из причин сокращения — мораторий на проверки субъектов предпринимательства. По закону мы обязаны предупредить проверяемый субъект за 10 дней, предварительно оповестить о вопросах, которые будем рассматривать. За это время все недостатки успевают устранить. К примеру, если это проблема детского труда, то на момент проверки несовершеннолетних на предприятии, естественно, не будет. Это все влияет на эффективность и качество проверок.

— Но какие-то нарушения же выявляете?

— Конечно! Причем их число выросло почти в два раза — с 1,3 тысячи в 2019-м до 2,6 тысячи в 2020-м.

— Какое наказание предусмотрено за нарушение трудового законодательства?

— Несколько лет назад приняли ряд новых кодексов, в том числе о нарушениях и проступках. Если раньше предусматривалось шесть статей об административных нарушениях, которые наказывались штрафом, то на сегодня осталось только две статьи, причем одна из них касается неисполнения выданного предписания и практически отпадает.

В результате в 2020-м нарушители оштрафованы всего на 792 тысячи сомов. Раньше было в разы больше.

Конечно, есть добросовестные работодатели, работающие по букве закона, начиная с оформления сотрудника на работу, заканчивая всеми гарантиями. А есть и недобросовестные. Ни для кого не секрет высокий уровень теневой экономики, когда зарплаты выдают в конвертах.

— В стране периодически проводят реформы госорганов, как они сказались на вас?

— Все время приходится объяснять, кто мы и зачем нужны. В 1999 году, согласно конвенции МОТ, образовали Госинспекцию труда при существующем тогда Министерстве труда. В 2012-м в рамках реформы госорганов наши функции передали Госинспекции по экологической и технической безопасности. Тогда нас сократили более чем на 60 процентов. Вместо 62 государственных инспекторов осталось всего 27. Сейчас штат увеличен до 31, но этого недостаточно. В северной части Чуйской области, к примеру, вообще не было инспекторов, только недавно одну штатную единицу открыли в Токмаке.

По международным стандартам с учетом численности нашего населения и количества организаций и учреждений должно быть как минимум 125 инспекторов.

Тогда же, в 2012-м, при передаче функций охраны труда где-то «пропало» трудовое законодательство, и три месяца мы вообще не рассматривали заявления, касающиеся трудового законодательства. Люди стали жаловаться в прокуратуру, правительство, Жогорку Кенеш, президенту. Тогда нас услышали и функцию вернули.

Сегодня снова идет реформа, функции контроля и надзора по соблюдению трудового законодательства переданы вновь созданному Министерству здравоохранения и социального развития. Функции по охране труда сокращать, к счастью, не стали.