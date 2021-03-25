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Общество

Состояние 18-летнего строителя, упавшего с 9-го этажа, остается тяжелым

Состояние 18-летнего парня, упавшего с 9-го этажа строящегося дома, остается тяжелым. Об этом 24.kg рассказал заведующий отделением хирургии Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии Рамис Усенбеков.

По его словам, врачи уже провели три операции. Впереди еще как минимум столько же.

«Когда он поступил, у него был разрыв печени, толстого кишечника, мочевого пузыря. Поэтому уже проведено три операции. Сейчас планируется операция на левую бедренную кость и кости обеих голеней. Через 7-8 месяцев — ликвидация колостомы. На сегодня состояние пациента оценивается как среднетяжелое. Температура держится в пределах 37-38 градусов», — рассказал Рамис Усенбеков.

Напомним, 1 марта в Бишкеке 18-летний строитель сорвался с 9-го этажа строящегося здания. Его госпитализировали в БНИЦТиО.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187576/
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