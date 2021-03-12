Сорвался с 9-го этажа и выжил. В строительной фирме рассказали подробности

В Бишкеке 18-летний строитель сорвался с 9-го этажа строящегося здания и остался живым. Исполнительный директор строительной компании «НБК Курулуш» Болот Закиров 24.kg рассказал, как произошел несчастный случай.

«Инцидент произошел 1 марта в 9.27. Во время работы у него была каска на голове и ремень на поясе. Но за 10 секунд перед падением парень снял ремень безопасности, чтобы забить гвоздь в доску. Это все зафиксировано на камере видеонаблюдения. Все записи мы передали следователю. После этого рабочие доставили его в городскую больницу. Узнав о происшествии, я выехал в больницу. В тот же день компания выделила деньги на госпитализацию, операцию и лечение пострадавшего. С родственниками связались. На сегодня все расходы на лечение покрывает фирма. Со стороны близких пострадавшего претензий к компании нет», — добавил Болот Закиров.

Он отметил, что компания намеревается подать в суд на тех, кто распространяет ложную информацию, утверждая, что фирма ушла от ответственности, не компенсировав пострадавшему ущерб.

Комментируя состояние пациента, главврач БНИЦТО Алмазбек Кубатбеков 24.kg рассказал, что состояние пострадавшего на сегодня оценивается как среднетяжелое.

«Он сейчас находится в отделении. При поступлении у него были разрывы печени, кишечника, перелом костей таза, бедренной кости, голени, были раны. Экстренно прооперировали, зашили разрывы кишечника и печени. На следующей неделе предстоит операция для фиксации переломов», — пояснил Алмазбек Кубатбеков.

Он добавил, что, если все пройдет успешно, пациент сможет вернуться к обычной жизни.