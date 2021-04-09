Кыргызстанцы погибли на стройке на Камчатке. Работник компании отправлен под суд

В России в суд направлено уголовное дело о падении в июне 2020 года с крыши дома двух рабочих, ремонтировавших кровлю. Об этом со ссылкой на прокуратуру Камчатского края сообщило агентство «Камчатка-Информ».

Фигурант дела — 38-летний житель Петропавловска-Камчатского, работающий в строительной организации. Ему инкриминируется часть 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека).

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В обязанности обвиняемого входило обеспечение безопасности работ по ремонту кровли жилого трехэтажного дома на улице Геологической в Петропавловске-Камчатском.

«Он допустил к высотным работам двух граждан Республики Киргизия, не обладающих необходимыми знаниями и опытом. Рабочие места на кровле здания не были оснащены защитными ограждениями. Из-за допущенных нарушений правил безопасности оба рабочих сорвались с крыши, один из них погиб на месте, второй получил травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью», — сказали в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Петропавловск-Камчатский городской суд для рассмотрения по существу, отметили в агентстве.