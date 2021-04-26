Кыргызстанца задержали в России и хотят экстрадировать в Таджикистан

Житель села Кок-Таш Баткенского района Эсен Мажитов задержан в Нижнем Новгороде по запросу МВД Таджикистана. Об этом 24.kg сообщила депутат Жогорку Кенеша Бурун Аманова.

По ее словам, Эсен Мажитов прибыл в Россию 18 апреля и в тот же день был задержан.

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«Эсен Мажитов был объявлен в розыск органами Таджикистана. Ему определили меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 40 дней. Представительства МВД КР и службы миграции КР в РФ в курсе. У Эсена Мажитова есть адвокат. Ему уже направили все необходимые документы из Баткена», — рассказала депутат.

Родные Эсена Мажитова просят власти Кыргызстана защитить соотечественника и не позволить экстрадировать в Таджикистан.

«Наш дом находится на границе с Таджикистаном. Как вы знаете, в 2019 году наш дом подожгли граждане соседней страны. Мы смогли восстановить свое жилье. Нам помогли люди и местные власти. Мой сын не хотел уезжать, но из-за нехватки средств на жизнь недавно поехал на заработки в Россию. Там его задержали по просьбе Таджикистана. Но ведь он тогда охранял свой дом, свою семью. Просим власти России и Кыргызстана не выдавать его Таджикистану», — родители Эсена Мажитова обратились к чиновникам.

По их словам, в Таджикистане возбуждено уголовное по факту конфликта на границе 8 мая 2020 года. Эсена Мажитова обвиняют в участии в массовых беспорядках.



Напомним, 8 мая 2020 года в местности Чек Баткенской области возник конфликт из-за использования 50 соток земли. Военнослужащие Погранвойск ГКНБ Таджикистана открыли минометный огонь в направлении кыргызских пограничников. Во время перестрелки трое военнослужащих ГПС КР получили ранения. В больницу поступил и один местный житель. Граждане Таджикистана подожгли дом Мажитовых, который стоял вблизи неописанного участка границы. Эсену Мажитову удалось восстановить свой дом с помощью активистов и местных властей.

Недавно его сын обратился к президенту Садыру Жапарову с просьбой решить вопросы границы.

Семья Мажитовых отмечает, что с прошлого года военные и граждане Таджикистана не позволяют им построить забор вокруг дома.