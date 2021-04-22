Носите маски! В Кыргызстане циркулируют британский и индийский штаммы

В Кыргызстане циркулирует четыре вида штаммов коронавируса: британский (новый штамм), индийский (новый вариант), ЮАР (старый вариант) и Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

По ее данным, анализы отправляли на исследования в Референс-лабораторию Всемирной организации здравоохранения с ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и эпидемиологии «ВЕКТОР» (Новосибирск) Роспотребнадзора РФ.

В связи с этим Минздрав рекомендует населению строго соблюдать профилактические меры предосторожности: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться антисептиками. В случае появления симптомов обратиться к врачу в Центр семейной медицины или позвонить на горячую линию 118. Не заниматься самолечением.

За последние сутки в КР выявили 380 случаев внебольничной пневмонии и коронавируса.