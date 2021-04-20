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Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстан прибыли расходные материалы для вакцинации AstraZeneca

В Кыргызстан прибыли расходные материалы для проведения вакцинации в рамках Глобального механизма COVAX. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития.

По его данным, в страну привезли 423 тысячи шприцев и 3 тысячи 825 коробок для безопасной утилизации использованных шприцев/игл. Расходные материалы переданы в Министерство здравоохранения и социального развития для дальнейшего распространения и использования.

Напомним, в рамках механизма Кыргызстан ожидает в мае-июне поставку 405 тысяч доз вакцины AstraZeneca от коронавируса.

Пока в Кыргызстан поступила только китайская вакцина Sinopharm, которой хватит на 75 тысяч человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190748/
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