В Кыргызстан прибыли расходные материалы для вакцинации AstraZeneca

В Кыргызстан прибыли расходные материалы для проведения вакцинации в рамках Глобального механизма COVAX. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития.

По его данным, в страну привезли 423 тысячи шприцев и 3 тысячи 825 коробок для безопасной утилизации использованных шприцев/игл. Расходные материалы переданы в Министерство здравоохранения и социального развития для дальнейшего распространения и использования.

Напомним, в рамках механизма Кыргызстан ожидает в мае-июне поставку 405 тысяч доз вакцины AstraZeneca от коронавируса.

Пока в Кыргызстан поступила только китайская вакцина Sinopharm, которой хватит на 75 тысяч человек.