Экс-председатель ГСБЭП Бакир Таиров признан судом виновным в коррупции

В Первомайском районном суде Бишкека состоялось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-председателя ГСБЭП Бакира Таирова.

Гособвинитель проинформировал суд, что бывший чиновник пошел на сделку со следствием 17 февраля 2021 года.

Обвинительный акт гласит о том, что Бакир Таиров, будучи главой Финпола, поручил бывшему директору Госагентства по земельным ресурсам Каныбеку Ботобаеву собрать деньги с территориальных подразделений ГУ «Кадастр» в пользу партии «Биримдик» в преддверии парламентских выборов в октябре 2020-го.

Исходя из того, что обвиняемый пошел на сделку со следствием и выплатил в бюджет государства ущерб 20 миллионов сомов, обвинение просило признать Бакира Таирова виновным по статье 319 «Коррупция» УК КР и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 2 тысяч 600 расчетных показателей (260 тысяч сомов).

Суд принял решение не исследовать материалы уголовного дела и сразу перейти к прениям сторон. Все участники процесса поддержали обвинение.

Выйдя из совещательной комнаты, суд огласил решение и приговорил экс-председателя ГСБЭП Бакира Таирова к штрафу в 265 тысяч сомов в доход государства.

Экс-председатель ГСБЭП Бакир Таиров был задержан 10 декабря 2020 года. По версии следствия, бывший чиновник под предлогом необходимости финансирования одной из политических партий вынудил одного из руководителей госорганов передать ему деньги. В феврале 2021-го он возместил ущерб государству.

Позже его выпустили из-под стражи под подписку о невыезде до окончания досудебного производства.