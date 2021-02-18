Бакиру Таирову изменили меру пресечения. Ранее он выплатил ущерб

Экс-председателю Финпола Бакиру Таирову изменили меру пресечения. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда Бишкека.

Уточняется, что санкция Бакиру Таирову была рассмотрена 17 февраля. Его выпустили из-под стражи под подписку о невыезде до окончания досудебного производства.

«Между прокурором и Бакиром Таировым заключено соглашение о сотрудничестве. Установлены постоянное место жительства, личность обвиняемого. Кроме того, он оплатил в бюджет республики $14 тысяч (чуть больше 11 миллионов сомов)», — сказали в суде.

Экс-председатель ГСБЭП Бакир Таиров задержан 10 декабря 2020 года. По версии следствия, бывший чиновник под предлогом необходимости финансирования одной из политических партий вынудил одного из руководителей госорганов передать ему деньги. В феврале 2021-го он возместил ущерб государству.