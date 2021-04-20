Итоги выборов. НДПК подала в ЦИК жалобу на решение Бишкекской ТИК

НДПК подала жалобу в Центризбирком на решение Бишкекской ТИК об отмене регистрации списка кандидатов партии.

В ней говорится, что политорганизация требует не только отменить постановление столичной территориальной комиссии как необоснованное и незаконное, но и привлечь к ответственности ее главу Кайрата Маматова.

Если ЦИК поддержит территориальную избирательную комиссию, то партия обратится в суд. На оспаривание дается три дня.

Отметим, в ночь с 18 на 19 апреля, БТИК приняла решение снять НДПК за агитацию в день голосования, подкуп избирателей и нарушение порядка финансирования избирательной кампании. Избирательные бюллетени с голосами, отданными за партию, признаны недействительными.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.