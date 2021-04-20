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Общество
Сюжет: Выборы - 2021

Итоги выборов. НДПК подала в ЦИК жалобу на решение Бишкекской ТИК

НДПК подала жалобу в Центризбирком на решение Бишкекской ТИК об отмене регистрации списка кандидатов партии. 

В ней говорится, что политорганизация требует не только отменить постановление столичной территориальной комиссии как необоснованное и незаконное, но и привлечь к ответственности ее главу Кайрата Маматова. 

Если ЦИК поддержит территориальную избирательную комиссию, то партия обратится в суд. На оспаривание дается три дня. 

Отметим, в ночь с 18 на 19 апреля, БТИК приняла решение снять НДПК за агитацию в день голосования, подкуп избирателей и нарушение порядка финансирования избирательной кампании. Избирательные бюллетени с голосами, отданными за партию, признаны недействительными.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190872/
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