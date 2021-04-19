Лечение иссык-кульским корнем. Правозащитники требуют прекратить эксперименты

Глава правозащитной организации «Бир дуйно» Толекан Исмаилова обратилась к президенту Садыру Жапарову с требованием прекратить эксперименты над пациентами с коронавирусом.

В своем письме правозащитник отметила ряд серьезных проблем, подрывающих национальную безопасность и государственность.

«Мы встревожены и опасаемся за жизнь многих граждан, находящихся в больницах, так как без исследований и заключений медицинских экспертов запрещается проводить медицинские эксперименты, как открыто предлагает министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев. Мы помним о чудовищных опытах врачей нацистской Германии. По окончании судебного процесса над медиками Третьего рейха в 1947 году был разработан Нюрнбергский кодекс — международный документ по биоэтике, принципы которого легли в основу международных соглашений. Надеемся, Генеральная прокуратура даст свою оценку и примет срочные меры», — отметила Толекан Исмаилова.

Никто не имеет права проводить без согласия пациента эксперименты, об этом обязан помнить глава Минздрава. Толекан Исмаилова

Она подчеркнула, что правозащитные организации ждут от главы государства и новых инициатив по продвижению новых реформ в КР, соблюдения прав и свобод человека как члена ООН, ОБСЕ и других международных организаций, равных диалогов и экспертных консультаций для принятия решений на всех уровнях власти.

В Кыргызстане общественный резонанс вызвала информация о применении в лечении COVID-19 иссык-кульского корня. Известно, что никаких научных исследований такого метода лечения не проводилось. Более того, иссык-кульский корень — очень ядовитое растение и смертельно опасное.

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Ранее президент Кыргызстана Садыр Жапаров предложил лечиться от COVID-19 лекарствами, изготовленными кустарным методом. Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев признался, что во вторую волну больных уже лечили иссык-кульским корнем, но не говорили об этом.

Однако многие медики выступили против такого подхода в лечении нового вируса.

Иссык-кульский корень (Борец джунгарский, или Аконит джунгарский (лат. Aconítum soongáricum) — многолетнее травянистое растение. Крайне ядовит, считается, что применение его в медицине опасно для жизни даже при традиционном наружном использовании. У аконита нет антидота.