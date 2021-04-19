Врачи отказываются оперировать пострадавшего в ДТП, потому что нет денег

Бывший участковый Балыкчинского РОВД Марат Рысалиев пострадал в аварии. Ему провели операцию, и требуется сделать еще несколько, однако врачи отказываются проводить их, пока семья не оплатит первую. Об этом на своей странице в Facebook сообщила общественный деятель Ассоль Молдокматова.

Фото со страницы Ассоль Молдокматовой. Пострадавший в ДТП Марат Рысалиев

«Марата сбила машина в Кочкор-Ате, где он был с семьей в гостях. Он получил перелом черепа в двух местах, перелом ключицы, ноги и руки. Пострадавшего привезли в Бишкек в БНИЦТиО на реанимобиле, услуги которого обошлись семье в 15 тысяч сомов. Врачи сделали первую операцию стоимостью 45 тысяч сомов. Ему требуются еще. Но, пока они не оплатят первую операцию, вторую делать не будут. Ни виновник ДТП, ни семья пострадавшего не в силах оплатить лечение», — написала Молдокматова.

Она отметила, что Рысалиев был вынужден уйти из органов внутренних дел два года назад по состоянию здоровья.

«Здесь вопрос к ведомствам — есть ли у МВД система взаимопомощи? Вопрос к Минздраву — верно ли это решение, раз гражданин не может оплатить лечение, то ему следует отказать в операции?» — спрашивает Молдокматова.

Общественный деятель обратилась к тем, кто может помочь семье. С супругой Марата можно связаться по номеру 0705290782 (Бермет).