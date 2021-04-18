Не слушайте! Иссык-кульский корень начал рекламировать лжелекарь Хашим Зайналиев

Общественная радиотелекорпорация Кыргызстана в информационной программе посвятила скандальной новости о лечении коронавирусной инфекции иссык-кульским корнем 11(!) минут.

В качестве эксперта сотрудники канала пригласили скандального лжелекаря Хашима Зайналиева.

Фото Kloop. Лжелекарь Хашим Зайналиев

Трансляция передач ОТРК покрывает всю страну. В сюжете «эксперт» без медицинского образования пропагандировал употребление иссык-кульского корня против COVID-19.

Первый скандал с участием знахаря, у которого нет даже базового медицинского образования, случился несколько лет назад.

В помещении, которое он называл «медицинским центром», без элементарного знания анатомии Хашим Зайналиев в антисанитарных условиях удалял в примитивной операционной опухоль пожилой женщине, у которой был рак молочной железы в четвертой стадии. Пациентка умерла. Тогда чиновники Минздрава подтвердили, что центр работает без лицензии, а «врач» оказался химиком-биологом по образованию.

Сам лжелекарь заявил, что лечит по зову сердца.

В 2016 году он пожаловался журналистам, что хотел попасть к президенту, но его не приняли.

«Хотел попасть к президенту, но он не принял. Попал к министру здравоохранения, но и у него не нашел поддержки», — сказал тогда лжелекарь.

Медицинская общественность бьет тревогу и напоминает, что иссык-кульский корень — ядовитое растение, оно смертельно опасно для жизни.

Медики призывают членов научного совета Медицинской академии и Министерства образования и науки отозвать научные звания у министра здравоохранения и социального развития Алымкадыра Бейшеналиева.

Ранее президент Кыргызстана Садыр Жапаров предложил лечиться от COVID-19 лекарствами, изготовленными кустарным методом. Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев признался, что во вторую волну больных уже лечили иссык-кульским корнем, но не говорили об этом.

Иссык-кульский корень (Борец джунгарский, или Аконит джунгарский (лат. Aconítum soongáricum) — многолетнее травянистое растение. Крайне ядовит, считается, что применение его в медицине опасно для жизни даже при традиционном наружном применении. У аконита нет антидота.