Профессиональное сообщество требует лишить главу Минздрава ученых званий

Медики призывают членов научного совета Медицинской академии и Министерства образования и науки отозвать научные звания у министра здравоохранения и социального развития Алымкадыра Бейшеналиева.

«В связи с последними событиями прошу вас провести расследование и отозвать научное звание действующего министра МЗ КР. Он дискредитировал научное сообщество Кыргызстана, дискредитировал сотни профессоров и тысячи кандидатов наук. Грош цена диссертациям и научным званиям в Кыргызстане, если так можно поступать научному деятелю», — сообщила инициатор Айсулуу Атаканова.

По ее словам, человек не только нарушил действующее законодательство, нарушил основной закон медицины — «не навреди», но и все возможные научные и этические нормы.

Ее поддержала известный эксперт в сфере доказательной медицины Бермет Барыктабасова.

«Научная и академическая среда Кыргызстана должна оставаться независимой, справедливой и современной. Научная среда не должна подчиняться власти, меняющимся президентам и министрам. В данный момент рассчитывать на правосудие со стороны правоохранительных органов не приходится. От лица всех выпускников КГМА прошу вас не допускать такой произвол! Допустив такое один раз, мы будем допускать это снова и снова. Каждый кандидат наук будет пробовать новые яды или препараты на людях», — отметила Айсулуу Атаканова.

В Кыргызстане общественный резонанс вызвала информация о применении в лечении COVID-19 иссык-кульского корня. Известно, что никаких научных исследований такого метода лечения не проводилось. Более того, иссык-кульский корень — очень ядовитое растение и смертельно опасное.

Ранее президент Кыргызстана Садыр Жапаров предложил лечиться от COVID-19 лекарствами, изготовленными кустарным методом. Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев признался, что во вторую волну больных уже лечили иссык-кульским корнем, но не говорили об этом.

Иссык-кульский корень (Борец джунгарский, или Аконит джунгарский (лат. Aconítum soongáricum) — многолетнее травянистое растение. Крайне ядовит, считается, что применение его в медицине опасно для жизни даже при традиционном наружном применении.

Стоит отметить, что статья 22 Конституции Кыргызской Республики гласит: «Запрещается проводить медицинские, биологические, психологические опыты над людьми без их добровольного согласия, выраженного и удостоверенного надлежащим образом».

Статья 20 Конституции КР: «Не подлежат никаким ограничениям установленные настоящей Конституцией гарантии запрета на проведение медицинских, биологических, психологических опытов над людьми без их добровольного согласия, выраженного и удостоверенного надлежащим образом».