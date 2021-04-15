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Общество

В Бишкеке продолжают делать прививки деревьям

В Бишкеке продолжают делать прививки дубам. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, сотрудники муниципального предприятия «Бишкекзеленхоз» продолжают вакцинацию дубов от минирующего пилильщика.

«Сначала препарат вводят через специальную многоразовую иглу-автомат под кору дерева. Дальше лекарство распространяется через так называемые сосуды дерева, которые транспортируют питательные вещества, влагу и сам препарат по стволу. Согласно специально разработанной таблице, доза препарата рассчитывается в зависимости от диаметра ствола. После вакцинации место инъекции замазывается специальной пастой, чтобы дерево быстрее оправилось от стресса», — отметили в пресс-службе.

В муниципалитете отметили, что уже обработаны растения в районе перекрестка проспектов Чуй и Манаса, а также в сквере на пересечении улиц Бакаева и Айни.

Вспышка заболеваемости дубов произошла в 2011 году. С тех пор агрономы не могут справиться с минирующим пилильщиком. В Бишкекзеленхозе неоднократно отмечали, что это завезенный вредитель. В Кыргызстане его не было, иначе существовали бы и естественные враги в природе.

Впервые вакцину испробовали в 2019 году. В 2020-м инъекцию нужно было повторить в другой дозировке, однако в связи с закрытием границ и пандемией препарат привезти не удалось.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190265/
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