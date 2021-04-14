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Общество

Скандал в Оперном. Директор театра отделался замечанием, артистов лишили премии

По итогам разбирательства конфликта в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева его директору, художественному руководителю, а также главному балетмейстеру объявлено замечание. Об этом 24.kg сообщил сам руководитель театра Керим Турапов.

По его словам, со своей стороны руководство театра лишило 25 артистов «небольшой премии» к Международному дню театра.

«После проверки выдали предписание составить трудовые договоры с артистами, участвующими в коммерческих спектаклях. Мы над этим работаем, создали комиссию, в состав включили юристов, скоро все будет готово», — отметил Керим Турапов.

Напомним, местная труппа отказалась участвовать в балете «Лебединое озеро» с участием российских звезд 6 марта. Артисты заявили, что за работу в коммерческих проектах им ничего дополнительно не платят. После протеста, по их словам, руководство театра угрожало им увольнением и привлечением к уголовной ответственности.

Министерство культуры создало специальную комиссию по изучению конфликта.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190072/
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