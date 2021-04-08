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Общество

Минтранс настаивает: Василия Дашкова сняли с должности главы «Кыргыз темир жолу»

Гендиректора ГП «НК «Кыргыз темир жолу» Василия Дашкова освободили от должности еще 25 марта. Об этом сообщили в Министерстве транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций.

Минтранса
Фото Минтранса. Заявление Василия Дашкова

По его данным, Василия Дашкова сняли с должности директора ГП по представлению ФУГИ на основе поданного заявления.

В нем указано, что из-за состояния своего здоровья Василий Дашков просит уволить его. Заявление датировано 24 марта 2021 года.

Премьер-министр Улукбек Марипов подписал решение 25 марта.

«Информация, появившаяся в отдельных СМИ, относительно повышения заработной платы сотрудникам госпредприятия «Кыргыз темир жолу», а также о строительстве железной дороги искажена, потому что данные вопросы находятся на стадии проработки», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Василий Дашков повысил заработную плату абсолютно всем работникам «Кыргыз темир жолу».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189278/
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