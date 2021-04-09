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Экономика

На повышение зарплат медикам власти нашли 1,8 миллиарда сомов

На повышение зарплат медикам Министерство экономики и финансов изыскало 1,8 миллиарда сомов. Об этом на брифинге сообщил вице-премьер-министр — глава ведомства Улукбек Кармышаков.

Он напомнил, что с 1 июля заработная плата работников системы здравоохранения повышается на 50 процентов, с 1 апреля в два раза зарплата семейных врачей.

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«Минэкономфинансов изыскало дополнительные средства на сумму 1,831 миллиарда сомов. В целях покрытия расходов на повышение зарплат семейным врачам в утвержденном бюджете предусмотрен 631 миллион сомов», — отметил он.

Ранее президент Садыр Жапаров сообщил, что с 1 апреля на 100 процентов повышены зарплаты работников центров семейной медицины (ЦСМ). Зарплаты остальных работников сфер здравоохранения и культуры будут повышены на 50 процентов с 1 июля.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/189388/
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