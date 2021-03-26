Памятник Бишкеку баатыру наконец установили, но спорную надпись не убрали

Памятник Бишкеку баатыру наконец привезли. Трехметровую статую накануне доставили и зафиксировали на постаменте.

Фото из Telegram-канала «Короче». Памятник Бишкеку баатыру

Сейчас монумент накрыт белым полотном. Вокруг мемориала разбросаны стройматериалы, в некоторых местах не доделана плитка.

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Разговоры об установке памятника Бишкеку баатыру в столице начались еще летом 2018 года. На конкурс поступило 18 заявок. Возводить монумент начали только этой весной. Место ему определили рядом с пересечением проспекта Чуй и бульвара Эркиндик, с восточной стороны здания Министерства культуры.

Деньги на памятник собрало общественное объединение «Бишкек баатыр» — 8 миллионов сомов. Однако работы по сей день не закончили.

Отметим, что скульптором является Адиль Сейталиев — победитель открытого конкурса на лучший проект памятника Бишкеку баатыру, который столичная мэрия проводила в 2019-м.

Не так давно на монументе появилась надпись «Бишкек Баатыр — основатель столицы Кыргызстана», что вызвало возмущение у части горожан.

В Бишкекглавархитектуре ранее сообщали, что главному архитектору проекта памятника и общественному объединению «Бишкек баатыр» направлено письмо о несоответствии памятника согласованному проекту. Дело в том, что первоначально в нем отсутствовали какие-либо надписи. «Историки расходятся во мнениях и научно доказанных сведениях о том, что основателем города является именно он. В связи с чем рекомендовано ограничиться надписью на памятнике Бишкеку баатыру», — отметили в БГА.

Сегодня председатель общественного фонда «Бишкек баатыр» Жамиля Алымбекова сказала 24.kg, что надпись убирать не будут. «Бишкек баатыр — основатель города, так им и остается. Историки уже подтвердили и утвердили давным давно, этот вопрос доказанный», — заключила она.