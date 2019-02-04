Памятник Бишкек баатыру. Победителя назовут в апреле

Во второй тур конкурса на лучший эскиз памятника Бишкек баатыру прошли пять работ. Об этом сообщили в столичной мэрии.

По ее данным, второй тур продлится до 29 апреля 2019 года.

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В Бишкекглавархитектуре состоялось заседание жюри и авторских коллективов, приглашенных к участию во втором туре.

Члены жюри высказали пожелания по памятнику, определили сроки проведения второго тура и познакомились с авторами работ. Также на встречу пригласили историка из Национальной академии наук, который высказал официальное мнение и подготовил справку о личности Бишкек баатыра», — отметили в муниципалитете.

На конкурс поступило 18 заявок. Представители общественности и жюри отобрали пять. Установить памятник планируют с восточной стороны здания Министерства культуры недалеко от пересечения проспекта Чуй и бульвара Эркиндика. Финансированием займется общественное объединение «Бишкек баатыр». На памятник собрали 8 миллионов сомов.