Памятник батыру Бишкеку мэрия установит в центре города

В столице появится памятник батыру Бишкеку. МП «Бишкекглавархитектура» объявила конкурс на разработку лучшего архитектурно-художественного эскизного проекта памятника, сообщили в пресс-службе муниципального предприятия.

По ее данным, конкурс проводят для выбора лучшего проекта памятника, выполненного на высоком архитектурно-художественном уровне и раскрывающего идею созидательного образа батыра Бишкека. Памятник должен гармонично вписаться в окружающую композицию.

Памятник батыру Бишкеку установят на пересечении проспекта Чуй и бульвара Эркиндик.

В конкурсе могут участвовать дипломированные скульпторы, художники и архитекторы.