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Бишкек баатыр — основатель столицы. Горожанин возмущен надписью на монументе

На монументе Бишкеку баатыру в столице появилась надпись: «Бишкек баатыр — основатель столицы Кыргызской Республики». Об этом 24.kg сообщил читатель.

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«Какой еще основатель? Насколько известно, Бишкек баатыр это мифический герой — вымышленный персонаж. Это же смешно, куда смотрят ответственные за установку памятника?» — возмущается житель столицы.

Город Пишпек (позже Фрунзе) был основан в 1825 году на развалинах древнего Пишпекского городища и одноименной кокандской крепости. В 1862-м в ходе столкновений России с Кокандом город завоевали русские войска. После разгрома кокандского ханства население Пишпека и Чуйской долины добровольно вошло в состав России. Стремительное развитие города началось после 1917 года. В 1926-м в честь революционера и государственного деятеля Пишпек был переименован во Фрунзе.

Отметим, что по одной из неподтвержденных версий новое название столицы Кыргызстана происходит от мифического героя Бишкека баатыра, жившего здесь в XVIII веке. По другой — от созвучия слов Пишпек (первое название) и Бишкек (кухонная утварь, палка для размешивания кумыса).

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/184506/
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