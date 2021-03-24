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Общество

Рост заболеваемости COVID-19. Карантина не будет

Сегодняшняя статистика заболеваемости COVID-19 и внебольничной пневмонии — это еще не третья волна. Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, ситуация под контролем. «С завтрашнего дня начинаем вакцинацию», — сказал министр.

На вопрос, будут ли первые лица страны прививаться, Алымкадыр Бейшеналиев ответил: «Я сам буду делать прививку».

Также он прокомментировал публикации в соцсетях относительно введения карантина после референдума. «Жесткого карантина не будет», — заявил чиновник.

Отметим, что за сутки в Кыргызстане выявили еще 115 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. 66 из них — в Бишкеке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187439/
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