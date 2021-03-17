Активиста Бекмурата Ооган уулу отпустили. С ним провели профилактическую беседу

С активистом Бекмуратом Ооган уулу в ГКНБ провели профилактическую беседу. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Известно, что активиста вызывали в ГКНБ за пост в Facebook. Отметим, что в социальных сетях Ооган уулу известен под ником Билал Сапаралиев.

«Ранее на своей странице Бекмурат Ооган уулу опубликовал пост с фото, где была надпись «Мы против Ханституции». К коллажу была подпись «Свободу Тилекмату Куренову». Активиста вызвали в ГКНБ, провели с ним профилактическую беседу и отпустили», — сообщили редакции.

Пресс-центр ГКНБ не комментирует допрос Ооган уулу.

Напомним, Тилекмата Куренова задержали 15 марта. Ближе к ночи в его доме провели обыск. Тилекмат Куренов был одним из организаторов и модератором мирного митинга против новой редакции Конституции возле «Белого дома». Вчера также стало известно, что обыск провели и в доме другого организатора митинга — политика Жениша Молдокматова.