Скандал в Оперном. Руководство театра признало, что договор был сырым

Руководство Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева признало, что договор с организатором сорванного балета «Лебединое озеро» был сырым. Об этом на пресс-конференции сообщила руководитель оперной труппы Салиха Маматова.

«Для проведения коммерческого балета театр составил договор с фондом «Радужка», который занимается организацией концертов. В нем были указаны условия проведения мероприятия, но он был сырым. Поэтому это привело к тому, что мы сегодня имеем. Вырученные деньги мы планировали потратить на саму балетную труппу. На пуанты артистов. Все сценические пуанты приобретаются путем проведения тендера», — пояснила она.

По словам Салихи Маматовой, специально созданной комиссии Минкультуры следует пересмотреть условия договора и разработать механизмы решения проблемы, связанной с оплатой труда артистов за выступления в коммерческих мероприятиях.

Напомним, местная труппа отказалась участвовать в балете «Лебединое озеро» с участием российских звезд 6 марта. Артисты заявили, что за работу в коммерческих проектах им ничего дополнительно не платят. После протеста, по их словам, руководство угрожает им увольнением и привлечением к уголовной ответственности.

А руководитель театра Керим Турапов заявил, что коммерческих спектаклей больше не будет. По его словам, зарубежных артистов больше не будут приглашать.

Министерство культуры создало специальную комиссию по изучению конфликта в театре.