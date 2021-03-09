Скандал в Оперном. Артисты назвали пути решения проблемы

Артисты Театра оперы и балета назвали пути решения проблемы, возникшей во время выступления с участием российских звезд 6 марта. Об этом на пресс-конференции сообщили работники театра.

По словам ведущего солиста театра, заслуженного артиста КР Марата Сыдыкова, в коммерческих спектаклях артистов используют лишь как подтанцовку.

«Спектакли проводятся общественными фондами, организациями, которые вообще не относятся к театру. Цены на билеты высокие. А нас, труппу, используют как подтанцовку. При этом приглашают зарубежных артистов, оплачивают им гонорар соответствующий, а возможно, и превышающий наш годовой бюджет. Из-за этого наш труд обесценивается. Мы от этого ничего не получаем», — говорит Марат Сыдыков.

Для решения этой проблемы сотрудники Оперного театра предлагают составлять индивидуальные трудовые договоры.

Зрители платят большие деньги, мы работаем бесплатно, а получают выгоду другие люди. Это даже не театр организует, и не Минкультуры, а третьи лица, которые к Оперному театру не имеют никакого отношения. артистка балета Екатерина Белоус

«В связи с этим предлагаем заключать индивидуальные трудовые договоры. Мы надеемся, что это станет решением проблемы. На их основании будет поднят вопрос о нагрузке артистов, об оплате труда, о том, на каких условиях могут быть поставлены коммерческие спектакли. Работая без правовой основы, мы подводим Минкульт. Мы не хотим этого. Если у какой-то организации либо частного лица есть средства, чтобы привезти зарубежных артистов, пусть приглашают. Но пусть это делают на равных условиях для всех артистов», — заключила педагог Екатерина Белоус.

Напомним, местная труппа отказалась участвовать в балете «Лебединое озеро» с участием российских звезд 6 марта. Артисты заявили, что за работу в коммерческих проектах им ничего дополнительно не платят. После протеста, по их словам, руководство угрожает им увольнением и привлечением к уголовной ответственности.

А руководитель театра Керим Турапов заявил, что коммерческих спектаклей больше не будет. По его словам, зарубежных артистов больше не будут приглашать.

Министерство культуры создало специальную комиссию по изучению конфликта в театре.