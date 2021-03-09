Омурбек Текебаев выдал дочь замуж. Кого пригласили на свадьбу

Лидер политической партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев выдал дочь Ай-Данек замуж. Об этом рассказал 24.kg член партии Зарылбек Шермаматов.

По его словам, свадьба прошла в выходные в ресторане Bellagio Banquet Hall. На мероприятии присутствовало около 100 гостей.

В числе приглашенных были спикер «легендарного» парламента Медеткан Шеримкулов, экс-генпрокурор Аида Салянова, руководитель БНИЦТиО Сабырбек Джумабеков, бывший депутат Асия Сасыкбаева, нардепы Каныбек Иманалиев, Бахадыр Сулейманов и другие.

Супруга политика и мать невесты Айгуль Текебаева исполнила песню для молодоженов.

Отметим, кыз узатуу дочери Омурбека Текебаева прошло в конце октября прошлого года в ресторане «Фрунзе».

Как сообщают лица из окружения политика, жениха зовут Максат. Он сын военного пенсионера.

Ай-Данек и Максат знакомы около четырех лет. Парень поддерживал семью во время политических гонений на Омурбека Текебаева.