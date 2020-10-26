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Общество

Омурбек Текебаев выдал замуж дочь. Кыз узатту прошло в ресторане «Фрунзе»

Депутат парламента Омурбек Текебаев выдает замуж дочь Ай-Данек. Известно, что жениха зовут Максат. Он сын военного пенсионера.

Как сообщили в окружении политика, кыз узатту (проводы невесты) состоялись накануне в ресторане «Фрунзе». «На торжество пригласили не более 100 человек, чтобы не нарушать санитарные правила, установленные в период пандемии коронавируса», — отметил один из гостей.

По его словам, Ай-Данек и Максат знакомы около четырех лет. Парень поддерживал семью во время политических гонений на Омурбека Текебаева. «Я не знаю, кто его родители, но известно, что они с Иссык-Куля», — уточнил собеседник.

По другим данным, Ай-Данек познакомилась с будущим супругом в Китае во время учебы. Они дружат несколько лет.

В соцсетях опубликовали видео с мероприятия.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170728/
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