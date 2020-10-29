Новая инфекционная больница Оша начнет принимать пациентов с COVID-19 с ноября

Принимать пациентов с коронавирусом в новой инфекционной больнице Оша начнут с ноября. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии южной столицы.
По ее данным, мэр Оша Таалайбек Сарыбашов вчера ознакомился со строительством новой инфекционной больницы. Он отметил, что новое медучреждение оснащено всем необходимым оборудованием.
«В каждой палате установлены ванная и туалет, создали условия для ухода за тяжелобольными. Больница состоит из трех отделений. Всего в инфекционке будет 280 коек», — проиформировали в муниципалитете.
С марта в южной столице зарегистрировали 4 тысячи 452 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.