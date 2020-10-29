Новая инфекционная больница Оша начнет принимать пациентов с COVID-19 с ноября

Принимать пациентов с коронавирусом в новой инфекционной больнице Оша начнут с ноября. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии южной столицы.

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По ее данным, мэр Оша Таалайбек Сарыбашов вчера ознакомился со строительством новой инфекционной больницы. Он отметил, что новое медучреждение оснащено всем необходимым оборудованием.

«В каждой палате установлены ванная и туалет, создали условия для ухода за тяжелобольными. Больница состоит из трех отделений. Всего в инфекционке будет 280 коек», — проиформировали в муниципалитете.

С марта в южной столице зарегистрировали 4 тысячи 452 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.