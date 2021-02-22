Открытое обращение турецкой компании GATA HAVAYOLLARIVE TAŞIMACILIK A.Ş

В последнее время в СМИ, на сайтах и социальных сетях идет дезинформационная кампания, манипулирующая общественным мнением и очерняющая имя турецкой компании GATA HAVAYOLLARIVE TAŞIMACILIK A.Ş. Дезинформация распространяется в связи с проводимым следствием о якобы созданной в ОАО «Международный аэропорт «Манас» коррупционной схеме, нанесшей ущерб стране.

Имя нашей компании упоминается в статьях и социальных сетях. Информация содержит ложные и ничем не подтвержденные сведения, что порочит нашу деловую репутацию.

Компании GATA HAVAYOLLARIVE TAŞIMACILIK A.Ş нечего скрывать.

Первое досудебное производство было начато ГКНБ еще осенью 2019 года. Было получено постановление о разрешении выемки Су-Сд-6140/19 БЗ от 12 ноября 2019 года в офисе нашего представительства. Мы шли навстречу производимым следственным действиям, предоставляя запрашиваемые документы, данные договоров и иную информацию.

Со стороны ГКНБ не было найдено никаких доказательств ущерба в аэропорту «Манас».

В октябре 2020 года уже УВДТ МВД совместно с прокуратурой начало досудебное производство о создании якобы коррупционной схемы в ОАО «Международный аэропорт «Манас» путем предоставления GATA HAVAYOLLARIVE TAŞIMACILIK A.Ş скидок.

GATA HAVAYOLLARIVE TAŞIMACILIK A.Ş является турецкой компанией с многолетним опытом работы в области гражданской авиации. В целях увеличения количества пассажирских и грузовых рейсов в Международный аэропорт «Манас» в 2016 году были подписаны законные договоры между GATA HAVAYOLLARIVE TAŞIMACILIK A.Ş, ОАО «Международный аэропорт «Манас» и ЗАО «Компания Манас Менеджмент» (обработка грузов).

Со стороны данных компаний были предоставлены скидки, что является нормальной обычной практикой для всех аэропортов мира при привлечении пассажиро- и грузопотока, особенно учитывая конкуренцию с близрасположенными аэропортами, в том числе с аэропортом города Алматы (Казахстан), который в свою очередь предлагает очень выгодные тарифы на взлет, посадку и обслуживание.

Хотели бы особо отметить, что в аэропорту «Манас», помимо компании GATA HAVAYOLLARIVE TAŞIMACILIK A.Ş, осуществляют деятельность еще ряд хэндлинговых компаний и авиакомпаний, которые также имеют скидки на услуги ОАО «Международный аэропорт «Манас» и ЗАО «Компания Манас Менеджмент». Однако почему-то следствие ведется только в отношении турецкой компании.

В результате деятельности компании GATA HAVAYOLLARIVE TAŞIMACILIK A.Ş с 2016 года по ноябрь 2020 года (а не до 2018 года, как упоминают следственные органы в своих публикациях) нами было оплачено в ОАО «Международный аэропорт «Манас» за услуги по наземному обслуживанию около $40 миллионов.

Компания GATA HAVAYOLLARIVE TAŞIMACILIK A.Ş увеличила количество грузовых рейсов и рейсов с технической посадкой в международный аэропорт «Манас». Для сравнения: в 2016 году (до прихода GATA HAVAYOLLARIVE TAŞIMACILIK A.Ş) было всего 616 рейсов, а уже в 2017-м 1 тысяча 437 рейсов.

Это увеличение количества рейсов также повлияло на рост грузопотока, проходящего через аэропорт «Манас». Он был увеличен с 5 тысяч тонн груза в год до 15 тысяч тонн груза в год, то есть в три раза.

Только за услуги по грузовому обслуживанию в аэропорту «Манас» компания GATA HAVAYOLLARIVE TAŞIMACILIK A.Ş оплатила около 230 миллионов сомов.

По мнению руководства TurkishCargo, по количеству рейсов, выполняемых данной авиакомпанией, аэропорт «Манас» был на первом месте. Это благодаря гибкой тарифной политике, применяемой ОАО «Международный аэропорт «Манас», и усиленной работе нашей компании в данном направлении.

Было открыто представительство GATA HAVAYOLLARIVE TAŞIMACILIK A.Ş, в котором работало 20 высококвалифицированных местных сотрудников, получающих образование в лучших авиационных учебных заведениях.

2 сентября 2018 года в рамках официального визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Кыргызстан состоялся бизнес-форум, в рамках которого был подписан меморандум о сотрудничестве между ОАО «Международный аэропорт «Манас» и GATA HAVAYOLLARIVE TAŞIMACILIK A.Ş.

Согласно данному договору GATA HAVAYOLLARIVE TAŞIMACILIK A.Ş намеревалась инвестировать $50 миллионов в дальнейшее развитие аэропорта «Манас» и кыргызстанской авиации в целом.

Но из-за необоснованно начатого в отношении нашей компании досудебного производства указанный выше инвестиционный проект был приостановлен.

Сейчас, со слов руководства Кыргызстана, ведется активная работа по поддержке инвесторов в республике, в выступлениях президента Садыра Жапарова заявляется, что государство всегда будет на защите инвесторов. В этих целях издан Указ президента КР «О защите собственности и поддержке предпринимателей и инвесторов», согласно которому должны обеспечить безопасность деятельности инвестиционных объектов и имущества инвесторов. Однако к нашему большому сожалению, ситуация которая в настоящее время происходит вокруг нашей компании, наоборот, направлена на отток инвестиций из Кыргызстана. Кроме того, наша ситуация заставляет другие иностранные авиакомпании и авиапредприятия из Турции, России, задуматься над полетами в аэропорт «Манас», ведь каждая из них может быть безосновательно обвинена в соучастии в коррупции.

После прекращения работы нашей компании с ноября 2020 года уже около 70 процентов рейсов, ранее обслуживающихся в аэропорту «Манас, были нами перенаправлены в соседние страны, где даже без предоставленных скидок тарифы на обслуживание дешевле, чем в аэропорту «Манас».

Все это приведет к большому снижению доходов Международного аэропорта «Манас».

В условиях нынешнего экономического кризиса Кыргызстан должен быть заинтересован в новых источниках дохода, а не создавать ситуации, которые, наоборот, ухудшают поступление доходов и инвестиционный климат страны в целом.

Мы бы хотели уточнить у правоохранительных органов, на каких фактах основано уголовное преследование, о каком ущербе может идти речь, если оплата производилась только со стороны компании GATA HAVAYOLLARIVE TAŞIMACILIK A.Ş в ОАО «Международный аэропорт «Манас».

Также вызывает большой вопрос, кем и как была установлена сумма ущерба, которая фигурирует в настоящее время в рамках проводимой досудебной проверки.

GATA HAVAYOLLARIVE TAŞIMACILIK A.Ş, как крупный иностранный инвестор, надеется на объективное следствие в отношении нашей компании.

Со своей стороны мы готовы оказать полную поддержку правоохранительным и иным органам в целях скорейшего установления истины по данному делу, для чего предлагаем провести международную экспертизу по поводу предоставления скидок и якобы понесенного ущерба.

GATA HAVAYOLLARIVE TAŞIMACILIK A.Ş не теряет надежды, что следствие в ближайшее время будет прекращено за отсутствием в действиях нашей компании состава преступления.

Как иностранная компания мы обратились через дипломатические каналы для защиты наших интересов и нашей репутации.

Мы призываем журналистов, сотрудников правоохранительных органов и прокуратуры к профессиональной честности, не публиковать недостоверную, порочащую репутацию честной компании информацию с целью манипуляции общественным мнением, пока идет следствие и нет судебного решения по этому вопросу.