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Сюжет: Скандалы с чиновниками

В Бишкеке задержан бывший президент ЗАО «Компания Манас Менеджмент»

В Бишкеке задержан бывший президент ЗАО «Компания Манас Менеджмент» Нурсултан Белеков. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что он задержан в рамках ранее раскрытой коррупционной схемы в ОАО «Международный аэропорт «Манас». По версии следствия, ЗАО предоставляло льготы иностранной компании, чем причинило ущерб государству на крупную сумму.

«Известно, что в уголовном деле фигурируют Албек Ибраимов, Эмир Чукуев и другие руководители ОАО «Международный аэропорт «Манас», которые работали с 2016 по 2020 год», — сообщили редакции.

Отметим, что Албек Ибраимов был председателем правления и председателем совета директоров «Манаса» с 2013 по 2016 год. Эмир Чукуев был председателем правления с 2015 по 2018 год.

Напомним, Генпрокуратура совместно с транспортной прокуратурой ранее сообщила, что выявила систематическую схему по предоставлению льгот иностранной компании на грузовое обслуживание международных рейсов со стороны ответственных лиц ЗАО «Компания Манас Менеджмент». Ущерб государству составил 139 миллионов 598 тысяч 681 сом.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/181543/
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