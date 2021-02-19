Митинг за Матраимова. Эльнура Алканова возмущена, что чиновники не пришли

У здания Первомайского районного суда в Бишкеке продолжается митинг в поддержку задержанного по подозрению в отмывании доходов экс-зампредседателя Таможенной службы Райымбека Матраимова.

Его сторонница журналист Эльнура Алканова возмутилась тем, что все представители элиты, которые когда-то кормились со стола Райымбека Матраимова, отсутствуют на акции.

«В социальных сетях стали писать, что мы собрались тут за деньги Матраимова. Извините, но те, кто прежде собирался за его деньги, сегодня не здесь. Их сегодня среди нас нет. Те, кто сидел с ним за одним столом, кушал вместе с ним хлеб, подхалимничал, не пришли», — говорит она.

Эльнура Алканова объяснила, что ранее во время волейбольного турнира в честь отца Матраимовых в Кара-Суйском районе на фотографиях были запечатлены многие высокопоставленные чиновники.

«Мы не пришли сюда оправдывать Райымбека Матраимова, мы не говорим, что он чистый. Он и не уходит от ответственности за свои поступки. Он пошел на сделку со следствием, приходил на каждый допрос, выплатил ущерб, его осудили, а потом вновь возбудили дело. Какая-то кучка людей выходит каждое воскресенье и указывает на него пальцем. Чего они добьются, непонятно», — добавила она.

На митинге в поддержку подозреваемого в тяжком преступлении нет ни его брата — депутата Жогорку Кенеша Искендера Матраимова, ни супруги Уулкан (Аманды) Тургуновой.

Напомним, накануне ГКНБ задержал Райымбека Матраимова. Его обвиняют в легализации (отмывании) преступных доходов. Он водворен в ИВС СИЗО ГКНБ на 48 часов. Следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемого.

11 февраля в Первомайском районном суде Бишкека завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-заместителя главы Таможенной службы Райымбека Матраимова. Судья Гульзат Дыйканбаева признала его виновным в коррупции, оштрафовала на 260 тысяч сомов и сняла арест с имущества обвиняемого.

Сегодня сторонники Райымбека Матраимова митингуют и в Оше.