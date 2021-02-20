09:39
USD 84.64
EUR 102.70
RUB 1.14
Общество

Родители детей с ОВЗ просят омбудсмена помочь в решении наболевших проблем

Родители детей с инвалидностью просят омбудсмена помочь в решении наболевших проблем. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека.

По ее данным, в частности, на встрече с Токоном Мамытовым родители пожаловались, что не могут получить от государства жилье в упрощенном порядке, приобретать медикаменты для детей по льготной цене, что очень тяжело устроить их детей в специализированные дошкольные и школьные учреждения, так как количество мест в них очень ограничено.

«Кроме того, они выразили недовольство требованиями, по которым детей с ограниченными возможностями здоровья необходимо освидетельствовать на инвалидность каждые два года, что требует больших финансовых вложений и издержек (оплата УЗИ, рентгенографии, консультаций у узких специалистов и другие)», — отметили в пресс-службе.

По мнению акыйкатчи, на решение этих и других проблем людей с ОВЗ направлена Конвенция ООН «О правах инвалидов», ратифицированная Кыргызстаном в 2019 году.

«Ратифицировав данную конвенцию, республика взяла на себя обязательства обеспечивать людей с ограниченными возможностями здоровьями условиями, соответствующими минимальным стандартам международных норм. Правительство должно рассмотреть и решить эти проблемы», — подчеркнул Токон Мамытов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184112/
просмотров: 165
Версия для печати
Материалы по теме
Омбудсмен просит суд изменить меру пресечения стороннице Абдиля Сегизбаева
Омбудсмен просит отпустить экс-муфтия Максата Токтомушева под домашний арест
Центр по предупреждению пыток объединяют с омбудсменом. Активисты против
В Джалал-Абаде представители омбудсмена проверили ИВС. Какие нарушения выявлены
В нарынской школе учителям, попавшим под сокращение, не выплатили компенсации
Институт омбудсмена запустит чат-бот в Telegram на двух языках
В Кыргызстане усилят работу по защите права и свободы россиян
Соискатели пожаловались омбудсмену на Высшую аттестационную комиссию
В тюрьмах нарушаются права ЛОВЗ. Сотрудники института омбудсмена проверили
Институт омбудсмена предлагает снизить стоимость контрактного обучения в вузах
Популярные новости
Райымбека Матраимова задержали за&nbsp;незаконное обогащение Райымбека Матраимова задержали за незаконное обогащение
Переворот, беспорядки или революция: как называть события 5-6&nbsp;октября? Опрос Переворот, беспорядки или революция: как называть события 5-6 октября? Опрос
Райымбек Матраимов женит своего сына на&nbsp;дочери Хабибуллы Абдукадыра Райымбек Матраимов женит своего сына на дочери Хабибуллы Абдукадыра
Частный дом ужасов Татьяны Синюк Частный дом ужасов Татьяны Синюк
Бизнес
Купите смартфон в&nbsp;O!Store и&nbsp;получите подарок! Купите смартфон в O!Store и получите подарок!
История бизнес-успеха мастера по&nbsp;работе с&nbsp;деревом История бизнес-успеха мастера по работе с деревом
Beeline снижает стоимость голосовых звонков на&nbsp;сети других мобильных операторов Beeline снижает стоимость голосовых звонков на сети других мобильных операторов
MegaCom увеличивает мощность и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom увеличивает мощность и охват сети 4G
20 февраля, суббота
09:22
Родители детей с ОВЗ просят омбудсмена помочь в решении наболевших проблем Родители детей с ОВЗ просят омбудсмена помочь в решении...
09:11
Более 200 жалоб на электронную запись в школу поступило к правозащитникам
09:00
Температурные рекорды. Самым холодным было 20 февраля 1984 года
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
19 февраля, пятница
23:49
Марсоход Perseverance совершил посадку на Красную планету и уже сделал снимок
23:10
Волонтеры, несмотря на ухудшение погоды, проведут субботник в Карагачевой роще
22:50
В жилмассиве «Бугу-Эне-Багыш» проведут электричество, воду и определят границы
22:27
Житель Бишкека пожаловался на ужасное состояние тротуара в центре столицы
22:05
Адвокаты Эмира Чукуева пожаловались: их не пустили к подзащитному