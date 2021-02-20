Родители детей с ОВЗ просят омбудсмена помочь в решении наболевших проблем

Родители детей с инвалидностью просят омбудсмена помочь в решении наболевших проблем. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека.

По ее данным, в частности, на встрече с Токоном Мамытовым родители пожаловались, что не могут получить от государства жилье в упрощенном порядке, приобретать медикаменты для детей по льготной цене, что очень тяжело устроить их детей в специализированные дошкольные и школьные учреждения, так как количество мест в них очень ограничено.

«Кроме того, они выразили недовольство требованиями, по которым детей с ограниченными возможностями здоровья необходимо освидетельствовать на инвалидность каждые два года, что требует больших финансовых вложений и издержек (оплата УЗИ, рентгенографии, консультаций у узких специалистов и другие)», — отметили в пресс-службе.

По мнению акыйкатчи, на решение этих и других проблем людей с ОВЗ направлена Конвенция ООН «О правах инвалидов», ратифицированная Кыргызстаном в 2019 году.

«Ратифицировав данную конвенцию, республика взяла на себя обязательства обеспечивать людей с ограниченными возможностями здоровьями условиями, соответствующими минимальным стандартам международных норм. Правительство должно рассмотреть и решить эти проблемы», — подчеркнул Токон Мамытов.