Электронная запись в школы дискредитирована. Об этом сегодня журналистам сообщила глава ОФ «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова.

По ее словам, изначально проект запускали для прозрачности и искоренения коррупции при приеме детей в общеобразовательные учреждения.

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«Однако с прошлого года внедрили определенную квоту. Директора школ толкуют эту норму так, что каждый ребенок имеет не только право на образование, но и на выбор школы. И таким образом принимают не только по микроучастку, но и тех, кто первый зарегистрировался онлайн. Это приводит к конфликтам. В приоритете должны быть дети, проживающие по микроучастку школы», — сказала Назгуль Турдубекова.

«По словам родителей, появились некие фирмы, которые обещают зарегистрировать ребенка в школу за 1 тысячу сомов, — добавила она. — Электронная база находится в Минобразования, а все проблемы — в основном на территории Бишкека».

С 16 февраля фонд запустил традиционную акцию «Примите моего ребенка в школу». Она продлится до 15 октября 2021 года. За помощью можно обратиться по номерам 0709845775, 0556409082.

Отметим, что после запуска электронной записи в школы Бишкека жители начали жаловаться на невозможность регистрации.