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Общество

В Бишкеке второй день митингуют жители приграничных районов

В Бишкеке у здания Дома правительства сегодня опять проходит митинг жителей приграничных районов.

Они второй день просят президента Садыра Жапарова решить проблемы приграничных территорий.

По словам участника акции Бекназара Айталиева, глава государства, даже находясь в самоизоляции, должен обратить внимание на этот вопрос.

«У нас нет личных претензий к Садыру Жапарову. Мы не вмешиваемся в политику или в его дела, но мы хотим донести проблему границ, которая не решается. Мы хотим донести голос народа», — сказал он.

24.kg
Фото 24.kg. В Бишкеке митингуют жители приграничных районов

Другие участники акции протеста предлагают чиновникам самим приехать на границу, например, в Баткенскую область, и воочию убедиться в том, как тяжело там жить.

Митингующие заявили, что готовы сами встать рядом с пограничниками в один ряд, чтобы защитить свою территорию.

Напомним, жители приграничных территорий уже выходили на митинг к Дому правительства накануне. По их словам, они готовы выходить на акции протеста до тех пор, пока их не примет президент.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183615/
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