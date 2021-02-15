Проблемы на границе. Баткенцы намерены митинговать, пока не примет Садыр Жапаров

«У нас разрешение на проведение митинга есть. Мы должны завершить мероприятие до 16.00. Поэтому акцию продолжим завтра. Сегодня нам сначала предложили выделить двух человек, которых пустят на встречу с президентом. Но с главой государства хотят встретиться представители и других приграничных сел. Из Аксыйского, Ала-Букинского, Баткенского и Кадамджайского районов. Всего получается около 10-11 человек. Затем чиновники заявили, что митингующих примет руководитель аппарата президента Суйунбек Касманбетов. Но мы с ним уже встречались. Будем выходить на митинг, пока с нами вопросы границы не обсудит сам Садыр Жапаров», — сказал Гульжигит Исаков.
Отметим, на прошлой неделе на нескольких участках кыргызско-таджикской и кыргызско-узбекской границы были зафиксированы инциденты.