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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Проблемы на границе. Баткенцы намерены митинговать, пока не примет Садыр Жапаров

Митинг с требованием решить вопрос о кыргызско-таджикской и кыргызско-узбекской границе продолжится завтра. Об этом 24.kg сообщил один из организаторов акции Гульжигит Исаков.

По его словам, митингующие сегодня не смогли добиться встречи с президентом Садыром Жапаровым.

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«У нас разрешение на проведение митинга есть. Мы должны завершить мероприятие до 16.00. Поэтому акцию продолжим завтра. Сегодня нам сначала предложили выделить двух человек, которых пустят на встречу с президентом. Но с главой государства хотят встретиться представители и других приграничных сел. Из Аксыйского, Ала-Букинского, Баткенского и Кадамджайского районов. Всего получается около 10-11 человек. Затем чиновники заявили, что митингующих примет руководитель аппарата президента Суйунбек Касманбетов. Но мы с ним уже встречались. Будем выходить на митинг, пока с нами вопросы границы не обсудит сам Садыр Жапаров», — сказал Гульжигит Исаков.

Отметим, на прошлой неделе на нескольких участках кыргызско-таджикской и кыргызско-узбекской границы были зафиксированы инциденты
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183488/
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