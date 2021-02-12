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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Махинации в ДУМК. Бухгалтер муфтията взят судом под стражу на два месяца

Бухгалтера Духовного управления мусульман Кыргызстана взяли под стражу. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что такое решение ночью принял Первомайский районный суд Бишкека. Женишбай Бекиев будет содержаться в СИЗО ГКНБ до 10 апреля.

Бухгалтеру и муфтию Максату Токтомушеву предъявлено обвинение по статье «Дача взятки» УК КР.

В суде редакции подтвердили информацию о мере пресечения Женишбаю Бекиеву.

Напомним, Максата Токтомушева подозревают в финансовых нарушениях, связанных с использованием денег, внесенных паломниками для совершения хаджа. До этого был задержан главный бухгалтер ДУМК по факту дачи сотрудникам ГКНБ взятки в особо крупном размере. Накануне глава духовенства был отпущен под домашний арест.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183229/
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