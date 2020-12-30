Генпрокуратура выявила факт причинения ущерба государству на 139 миллионов сомов

Генеральная прокуратура выявила факт причинения ущерба государству на 139 миллионов 598 тысяч 681 сомов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что Генпрокуратура совместно с транспортной прокуратурой выявила систематическую схему по предоставлению льгот иностранной компании на грузовое обслуживание международных рейсов со стороны ответственных лиц ЗАО «Компания Манас Менеджмент».

ЗАО «Компания Манас Менеджмент» и иностранная компания «Г.Э.» заключили договор «О предоставлении услуг на грузовое обслуживание международных рейсов». При этом со стороны ответственных лиц «Компания Манас Менеджмент» незаконно предоставлялся льготный тариф на грузовое обслуживание воздушных судов, выполняющих международные рейсы, в размере $60 за 1 тонну. Однако другим компаниям, предоставляющим аналогичные услуги, установили тариф в размере 95 евро за 1 тонну.

В результате незаконного предоставления льгот иностранной компании ОАО «Международный аэропорт «Манас» с 1 января 2018 года по 1 ноября 2020-го недополучило платежи за услуги по наземному обслуживанию на 139 миллионов 598 тысяч 681 сом. Факт зарегистрировали в ЕРПП.