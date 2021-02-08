Скандал продолжается. В отношении экс-директора дома престарелых возбудили дело

В отношении бывшего директора Бишкекского стационарного социального учреждения (дом престарелых. — Прим. 24.kg) Адильбека Козубаева началось досудебное производство. Об этом 24.kg сообщил юрист Бактыбек Жумашев.

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По его словам, одна из сотрудниц учреждения Ирина Побежимова обратилась с заявлением в милицию. В нем она указала, что Адильбек Козубаев, который до восстановления по решению суда Эркингуль Абдылдаевой руководил учреждением, оскорблял персонал, бил пациентов с инвалидностью, нуждающихся в услугах врачей, и тренеров. Как отметила заявительница, он избил Елену Кулебабу, а инвалида Надежду Фомичеву запер в подвале.

По факту началось досудебное производство по статье «Незаконное лишение свободы» УК КР. Бактыбек Жумашев рассказал, что есть видео, где показано, как издеваются над инвалидами. За нарушение порядка пациентов запирают в холодном туалете.

«Однако Козубаев не является на допросы. Он оформил больничный. Кроме того, следствие не может допросить и бывшего министра Улукбека Кочкорова. В отношении него есть два заявления, и оба зарегистрированы в ЕРПП по статьям «Мошенничество» и «Злоупотребление служебным положением», — отметил Бактыбек Жумашев.

Ранее Верховный суд признал увольнение экс-директора дома престарелых Эркингуль Абдылдаевой незаконным. Однако ее не восстанавливали в должности полтора года и не выплачивали компенсацию за вынужденные прогулы.