Пациентов закрывают в холодном туалете. Скандалы в соцучреждении продолжаются

В Бишкекском стационарном социальном учреждении не прекращаются скандалы.

Известный юрист Бактыбек Жумашев сообщил 24.kg, что ему прислали видео, где показано, как некоторые издеваются над инвалидами. За нарушение порядка пациентов запирают в холодном туалете.

Ранее на директора учреждения Адилбека Козубаева поступило заявление в прокуратуру Первомайского района Бишкека от сотрудницы стационарного учреждения — учителя лечебной физкультуры Ирины Побежимовой. Она сообщала, что Козубаев избивает инвалидов.