11:46
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Пациентов закрывают в холодном туалете. Скандалы в соцучреждении продолжаются

В Бишкекском стационарном социальном учреждении не прекращаются скандалы.

Известный юрист Бактыбек Жумашев сообщил 24.kg, что ему прислали видео, где показано, как некоторые издеваются над инвалидами. За нарушение порядка пациентов запирают в холодном туалете.

Ранее на директора учреждения Адилбека Козубаева поступило заявление в прокуратуру Первомайского района Бишкека от сотрудницы стационарного учреждения — учителя лечебной физкультуры Ирины Побежимовой. Она сообщала, что Козубаев избивает инвалидов. 

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144403/
просмотров: 128
Версия для печати
Материалы по теме
Бьет инвалидов. На директора соцучреждения поступила еще одна жалоба
Бьет инвалидов. В прокуратуру поступила жалоба на директора соцучреждения
Таксист бросил пассажирку с инвалидностью на краю дороги и уехал
Сооронбай Жээнбеков назвал приоритетным направлением заботу и помощь ЛОВЗ
Служба такси заблокировала водителя, который отказался везти незрячего пассажира
В Кыргызстане разработали порядок предоставления услуг сурдоперевода
Бишкекский городской реабилитационный центр полностью готов к зиме
В правительстве обсудили реализацию Конвенции ООН о правах инвалидов
В Кыргызстане проживает более 186 тысяч человек с ОВЗ
В Бишкеке открылся творческий центр для детей с ОВЗ
Популярные новости
Дело Атамбаева. Сообщается о&nbsp;критическом состоянии здоровья бывшего президента Дело Атамбаева. Сообщается о критическом состоянии здоровья бывшего президента
Япония готова предоставить кыргызстанцам рабочие места в&nbsp;сфере туризма Япония готова предоставить кыргызстанцам рабочие места в сфере туризма
Сторонники Алмазбека Атамбаева собрались у&nbsp;здания ГКНБ. Чего они хотят Сторонники Алмазбека Атамбаева собрались у здания ГКНБ. Чего они хотят
Почему Алмазбек Атамбаев сидит в&nbsp;СИЗО, объяснил профессор Зайнидин Курманов Почему Алмазбек Атамбаев сидит в СИЗО, объяснил профессор Зайнидин Курманов
Бизнес
Самый быстрый мобильный интернет в&nbsp;Кыргызстане. Независимый анализ Ookla&reg; Самый быстрый мобильный интернет в Кыргызстане. Независимый анализ Ookla®
&laquo;1+1&raquo;. Купи один аксессуар в&nbsp;O!Store, второй получи БЕСПЛАТНО! «1+1». Купи один аксессуар в O!Store, второй получи БЕСПЛАТНО!
Мы&nbsp;вернулись! Открыт прием заявок на&nbsp;Open Digithon 2020 от&nbsp;Beeline! Мы вернулись! Открыт прием заявок на Open Digithon 2020 от Beeline!
SIM-карта будущего. Подключайте eSIM&nbsp;в O!Store уже сегодня! SIM-карта будущего. Подключайте eSIM в O!Store уже сегодня!
23 февраля, воскресенье
11:35
Пациентов закрывают в холодном туалете. Скандалы в соцучреждении продолжаются Пациентов закрывают в холодном туалете. Скандалы в соцу...
11:00
Как защитить ребенка от насильника и убийцы. Простые правила безопасности
10:56
Праздник отваги, мужества и патриотизма. Президент о Дне защитника Отечества
10:28
Не носками едиными. Интересные факты о 23 февраля, которых вы могли не знать
10:13
Кыргызстанцы победили на международном турнире Alash Pride по ММА