За незаконное увольнение на Министерство труда и соцразвития подали в суд

Экс-директор Бишкекского социального стационарного учреждения Эркингуль Абдылдаева обжаловала в суде приказ министра труда и социального развития Улугбека Кочкорова об увольнении. Об этом 24.kg сообщил ее представитель Бактыбек Жумашев.

По его словам, Эркингуль Абдылдаева уволила одну из сотрудниц, поскольку та не вышла на работу без объяснения причины. Позже выяснилось, что эта же работница урезала по собственному усмотрению порции обитателям соцучреждений.

«Естественно, Абдылдаева уволила ее. Та стала ходить по инстанциям, заявлять, что ее бывшая начальница нечиста на руку. Написала жалобу в профильное ведомство. В Министерстве труда и социального развития создали комиссию. По итогам проверки Абдылдаеву уволили, но в акте, составленном комиссией, нет подписи статс-секретаря. В соответствии с Трудовым кодексом дисциплинарное наказание должно быть применено не позднее одного месяца после самого проступка, но Абдылдаеву уволили через 130 дней», — сказал Бактыбек Жумашев.

Он добавил, что истица намерена поднять вопрос о недополученной заработной плате и выплате морального ущерба. Заседание суда назначили на 14 января. В министерстве заявили, что кодекс не нарушили и готовы доказать — Эркингуль Абдылдаеву уволили на законных основаниях.