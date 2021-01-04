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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Эркингуль Абдылдаеву, судившуюся с Минсоцразвития, восстановили на работе

Бывшую главу Бишкекского социального стационарного учреждения (дом престарелых. — Прим. 24.kg) Эркингуль Абдылдаеву восстановили на работе в прежней должности. Об этом 24.kg сообщил юрист, представляющий ее интересы, Бактыбек Жумашев.

По его словам, приказ подписан руководством Министерства труда и социального развития. Приказ об увольнении, таким образом, утратил силу.

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Что касается заявлений Эркингуль Абдылдаевой в милицию на экс-министра Улукбека Кочкорова, она их не отзывала и разбирательство продолжается.

Ранее Верховный суд признал увольнение экс-директора дома престарелых (Бишкекское стационарное соцучреждение — БССУ) Эркингуль Абдылдаевой незаконным. Однако ее не восстанавливали в должности полтора года и не выплачивали компенсацию за вынужденные прогулы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178696/
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