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Общество

ВОЗ: Раком заболевает каждый пятый житель планеты

Раком рано или поздно заболевает каждый пятый житель планеты. Такие цифры приводят во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в преддверии Всемирного дня борьбы против рака, сообщили «Новости ООН».

По данным организации, каждый восьмой мужчина и каждая 11-я женщина умирают от этой болезни. При этом 70 процентов смертей, вызванных онкологическими заболеваниями, приходится на страны с низким и средним уровнем дохода. Специалисты подчеркивают, что ранняя диагностика играет ключевую роль в лечении рака. Из-за отсутствия качественной диагностики и лечения на ранних стадиях заболевания в государствах с низким и средним уровнем доходов показатели смертности от рака значительно выше, чем в богатых странах.

В 2020 году раком заболели 19,3 миллиона человек. Десять миллионов человек скончались в результате этого заболевания.

Представитель ВОЗ Андрэ Ильбави отметил, что рак стал второй главной причиной смертей в мире. На первом месте, по данным ВОЗ, сердечно-сосудистые заболевания.

Самый распространенный вид рака — рак груди. За ним следует рак легких, толстой кишки и простаты.

В ВОЗ также сообщают, что онкологические заболевания стали главной причиной смерти среди детей и подростков. Ежегодно рак диагностируют у 400 тысяч детей.

По сведениям организации, в 2020-м в 40 процентах государств лечение онкологических заболеваний оказалось под ударом из-за пандемии. При этом люди, больные раком, подвержены повышенному риску смерти от COVID-19 и тяжелого протекания болезни.

Количество случаев заболевания раком так же, как и количество смертей, вызванных онкологическими заболеваниями, продолжает расти. По данным ВОЗ, в 2040 году количество случаев заболевания будет на 47 процентов выше, чем в 2020-м. Самый значительный рост показателей снова придется на страны с низким и средним уровнем дохода.

Отметим, что Всемирный день борьбы против рака отмечается 4 февраля.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182205/
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