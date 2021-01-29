Сооронбая Жээнбекова вызвали в суд. Комментарий адвоката экс-президента

Экс-президент Сооронбай Жээнбеков не придет в суд по делу экс-вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева. Об этом журналистам сообщил адвокат бывшего главы государства Жыргал Бабаев.

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По его словам, Жээнбеков не придет для дачи показаний, поскольку никак не фигурирует в этом деле.

«Экс-президент не является фигурантом этого дела, он даже не свидетель. Поэтому необходимости в явке в суд нет», — сказал Жыргал Бабаев.

Адвокат отметил, что ранее по делу Зилалиева в суде был допрошен служащий банка. Он показал, что обслуживание ячейки не было оплачено за три месяца, а Зилалиев не приходил в банк. В таких случаях банк производит вскрытие.

«Зилалиев пользовался услугами этого банка с 2011 года, ячейку он открыл в июле 2016-го на один год. В июле 2017 года срок обслуживания ячейки закончился, его необходимо было продлить или закрыть. Если клиент не приходит за своими вещами, банк закрывает ячейку. Была создана комиссия, вскрыта ячейка, что зафиксировали на видео. Через две недели Зилалиев забрал деньги, которые хранились там. Получается, что Зилалиев в последний раз приходил в банк еще в марте 2017-го. Ячейку открыли, когда Жээнбеков был премьером и не баллотировался в президенты. Как тогда эта ячейка может быть предназначена для президентской кампании», — сказал Жыргал Бабаев.

По его словам, Дуйшенбек Зилалиев заявляет о деньгах, которые якобы предназначались Жээнбекову, когда к власти пришли другие люди, и пытается придать этому делу политический окрас.

«Сооронбай Жээнбеков не имеет к этому делу никакого отношения, не является ни фигурантом, ни свидетелем. Поэтому не обязан приходить в суд», — добавил Жыргал Бабаев.

Напомним, что в декабре 2018 года ГКНБ обнаружил у бывшего вице-премьер-министра незадекларированные дома, квартиры и миллионы на банковском счете. Он свое дело называет политическим шоу и вину не признает.

Позже пресс-центр распространил информацию о том, что в отношении супруги Дуйшенбека Зилалиева возбуждено уголовное дело в Латвии по факту незаконного отмывания денег в банке.

Первомайский районный суд Бишкека приговорил Дуйшенбека Зилалиева к девяти годам лишения свободы.