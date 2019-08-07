Супругу Дуйшенбека Зилалиева подозревают в отмывании денег в Латвии

Правоохранительными органами Латвии возбуждено уголовное дело по факту отмывания денег в крупном размере через Латвийский банк в отношении супруги экс-вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что такие данные пришли в рамках уголовного дела о незаконном обогащении бывшего чиновника.

«Уголовное дело возбуждено на основании информации, полученной из Финансовой разведки Латвии. По информации Национального бюро Интерпол Риги, супруга Дуйшенбека Зилалиева открыла банковские счета в одном из крупных банков Латвии для своих детей. Депозитные счета были оформлены на Джамилю, Бектура и Алиму Зилалиевых. В последующем через эти банковские счета произведены несколько денежных переводов в особо крупных размерах. НЦБ Интерпол обратилось с просьбой о предоставлении информации в отношении Дуйшенбека Зилалиева и его супруги З.Зилалиевой», — сообщили в ГКНБ.

Напомним, в декабре прошлого года ГКНБ обнаружил у экс-вице-премьер-министра незадекларированные дома, квартиры и миллионы на банковском счете. Он свое дело называет политическим шоу и вину не признает.